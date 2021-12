Qui a cru Kenneth Arnold ? – Collectif OS’O accompagné de Riad Gahmi Théâtre Blossac, 10 février 2022, Châtellerault.

Théâtre Blossac, le jeudi 10 février 2022 à 20:30

*Ufologie nom féminin (de ufo) Étude des objets volants et phénomènes aérospatiaux non identifiés. En 1947, Kenneth Arnold, ancien aviateur, observe des demi-cercles volant à grande vitesse dans le ciel des montagnes Rocheuses. Son témoignage fait le tour des Etats-Unis. A partir de ce récit, les journalistes nomment ces objets « flying saucers » (soucoupes volantes). Depuis, de nombreux phénomènes inexpliqués sont interprétés comme des preuves de vies extraterrestres. Dans cette conférence un rien surréaliste, le collectif Os’O remonte à la source de l’ufologie*, pour tenter de démêler le vrai du faux, le réel et l’imaginaire et titiller notre penchant à croire en l’inexplicable. Cette thématique passionnante met en jeu notre peur de l’inconnu, source d’angoisse mais aussi de curiosité. Aujourd’hui, alors que les fake news se répandent comme des traînées de poudre, comment faisons-nous la part du vrai et du faux ? Les ovnis existent-ils ? Qui ne s’est jamais posé cette question ? Qui n’a jamais eu un doute ? Pourquoi ces récits inexpliqués nous séduisent-ils autant ? Pourquoi a-t-on besoin de croire ? Le collectif Os’O nous invite à partager ces questions, resteront-elles sans réponse ? Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarifs : 6/9/12/17 €

La vérité est ailleurs

