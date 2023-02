QUI A CRU KENNETH ARNOLD ? SALLE BREMONTIER, 7 avril 2023, ARES.

QUI A CRU KENNETH ARNOLD ? SALLE BREMONTIER. Un spectacle à la date du 2023-04-07 (2023-04-07 au ) 20:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

ESPACE BREMONTIER (L-1-1113912,2-1113842,3-1113841) Présente : ce specatcle . Et si les extraterrestres existaient ?Le Collectif OS’O, une équipe de comédiens, propose un spectacle sous la forme d’une conférence complètement loufoque, mais documentée de récits de ces phénomènes étranges et récurrents d’observations d’OVNI, de lueurs inaccoutumées, de vitesse sidérale et autre homme de Roswell…Que racontent ces histoires, d’où viennent-elles, pourquoi cet engouement pour des mondes possibles ailleurs, dans l’immensité de l’univers ? Parler de cet “ailleurs”, est-ce un moyen de répandre de fausses idées pour se sentir moins seul ? Notre existence est-elle une chance ou une anomalie ? L’inconnu est source d’angoisse mais aussi de curiosité.Dans “Qui a cru Kenneth Arnold ?”, deux personnages viennent raconter et se disputer sur ces évènements non identifiés. Rien de plus parfait qu’accueillir ce spectacle à Arès, seule commune de France disposant d’un terrain d’atterrissage pour OVNI !Cette fausse conférence est aussi le moyen d’aborder, avec des jeunes, les infos et de sensibiliser aux fausses nouvelles et fausses informations…Collectif OS’O accompagné de Riad Gahmi.Numéro accès PMR : 06.26.24.71.86

SALLE BREMONTIER ARES 1 ROUTE DU TEMPLE Gironde

