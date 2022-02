Qui a croqué ma pomme ? Médiathèque-Espace Simone-Veil, 23 mars 2022, La Roche.

Qui a croqué ma pomme ?

le mercredi 23 mars à Médiathèque-Espace Simone-Veil

1-2-3 ! Attendez vous à voir un serpent, une toute minuscule petite bête et une grande poule qui picore et caquette parmi les jeunes spectateurs. Attention, elle met du bazar ! On croisera aussi un coucou anglais, moquant Père Hibou, assoupi sur son chêne. Sans parler de cette pomme qui a été croquée… Le spectacle déroule une bobine d’histoires burlesques et poétiques, sans queue ni tête. Juste pour voir, sous un autre jour, les comptines que l’on connaît si bien. Cette clown fantasque à la fantaisie débridée cherche à nous étonner et surtout à réjouir. Elle rebondit avec malice sur les albums de Julia Chausson, parus aux éditions Rue du Monde. Une fois le rideau tiré, le livre agit comme une madeleine, faisant résonner les émotions du spectacle. [http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/qui-a-croque-ma-pomme-ollainville/](http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/qui-a-croque-ma-pomme-ollainville/)

gratuit sur inscription

Spectacle par la Cie La Sensible

Médiathèque-Espace Simone-Veil 5bis rue de la Source Ollainville La Roche Essonne



2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T10:05:00;2022-03-23T10:45:00 2022-03-23T11:20:00