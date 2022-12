Qui a coupé l’eau ? Une idée de sortie très sympa et très utile ! THEATRE ESSAION – PARIS (75004) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Qui a coupé l’eau ? Une idée de sortie très sympa et très utile ! THEATRE ESSAION – PARIS (75004), 14 décembre 2022, Paris. Du dimanche 15 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h20 à 15h10

Du mercredi 04 janvier 2023 au mercredi 11 janvier 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h20 à 15h10

Du lundi 19 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h20 à 15h10

. payant Une véritable enquête écologique et ludique, pleine de rebondissements au rythme de chansons poétiques et engagées ! Kimo, une petite fille intrépide et curieuse, découvre un matin qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets. Elle parcourt le monde et rencontre un ours polaire, un poisson ou encore « un ingénieur des eaux ». La situation est alarmante : il y a de moins en moins d’eau potable sur la planète ! C’est un très chouette spectacle sur le thème de l’eau et de ses enjeux pour la planète. Une enquête menée par une héroïne, et entrecoupés de rencontres musicales enlevées et/ou poétiques. Une belle réussite ! THEATRE ESSAION – PARIS (75004) 6 RUE PIERRE AU LARD 75004 Paris Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/811_qui-a-coupe-leau.html 01 42 78 46 42 essaionreservations@gmail.com https://www.facebook.com/quiacoupeleau https://www.facebook.com/quiacoupeleau https://www.essaion-theatre.com/spectacle/811_qui-a-coupe-leau.html

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu THEATRE ESSAION - PARIS (75004) Adresse 6 RUE PIERRE AU LARD Ville Paris lieuville THEATRE ESSAION - PARIS (75004) Paris Departement Paris

THEATRE ESSAION - PARIS (75004) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Qui a coupé l’eau ? Une idée de sortie très sympa et très utile ! THEATRE ESSAION – PARIS (75004) 2022-12-14 was last modified: by Qui a coupé l’eau ? Une idée de sortie très sympa et très utile ! THEATRE ESSAION – PARIS (75004) THEATRE ESSAION - PARIS (75004) 14 décembre 2022 Paris THEATRE ESSAION - PARIS (75004) Paris

Paris Paris