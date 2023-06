Concert Rock Queyssac-les-Vignes, 17 juin 2023, Queyssac-les-Vignes.

Queyssac-les-Vignes,Corrèze

Avec Dégats Locos.

Buvette, restauration sous chapiteau.

Organisé par Détente loisirs..

Samedi 2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With Dégats Locos.

Refreshments and catering under the big top.

Organized by Détente loisirs.

Con Dégats Locos.

Refrescos y catering bajo carpa.

Organizado por Détente loisirs.

Mit Dégats Locos.

Getränke und Speisen im Festzelt.

Organisiert von Détente loisirs.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT de Beaulieu sur Dordogne