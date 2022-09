LES CERTITUDES égllise de QUEYSSAC Queyssac Catégories d’évènement: Dordogne

LES CERTITUDES égllise de QUEYSSAC, 4 octobre 2022 20:00, Queyssac. Mardi 4 octobre, 20h00 Sur place plein tarif 10€, tarif réduit aux demandeurs d’emploi de étudiants 8€ GRATUIT aux – 12 ans

Belle musique contemporaine CONCERT Les certitudes est un ensemble musical parisien, avec Juliette Adam (clarinette), Félicie Bazelaire (violoncelle) et Léo Dupleix (épinette). Leur musique se concentre sur les tonalités et l’accordage, travaillant à travers de longues formes musicales faites de superpositions et de déplacements lents de matières. La musique est composée par Léo Dupleix, tandis que la direction musicale est d’esprit collectif. égllise de QUEYSSAC QUEYSSAC 24140 Queyssac Dordogne mardi 4 octobre – 20h00 à 20h30

