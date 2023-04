Eté actif : pêche Les Doulets, 14 août 2023, Queyssac.

A 7km de Bergerac, un véritable paradis pour les pêcheurs. 7 plans d’eau dont un spécial enfants. Tout le matériel est fourni (lâchés de truites). Buvette et restauration sur place dans un cadre bucolique à partir de midi si souhaité.

Encadrement par un professionnel, groupe de 15 personnes maximum.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), à l’accueil ou par téléphone.

Règlement sur place le jour J..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 12:00:00. EUR.

Les Doulets Les Eaux de Queyssac

Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At 7km from Bergerac, a real paradise for fishermen. 7 lakes including a special one for children. All equipment is provided (trout releases). Refreshment bar and catering on site in a bucolic setting from noon if desired.

Supervision by a professional, group of 15 people maximum.

Reservation at the Bergerac Tourist Office (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), at the reception or by phone.

Payment on the spot on the day.

A 7 km de Bergerac, un auténtico paraíso para los pescadores. 7 lagos, incluido un lago especial para niños. Se proporciona todo el material (suelta de truchas). Bar y restaurante in situ en un entorno bucólico a partir del mediodía si lo desea.

Supervisión por un profesional, grupo de 15 personas máximo.

Reservas en la Oficina de Turismo de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), en recepción o por teléfono.

Pago in situ el mismo día.

7 km von Bergerac entfernt, ein wahres Paradies für Angler. 7 Wasserflächen, darunter eine spezielle für Kinder. Das gesamte Material wird gestellt (Forellenfreilassungen). Getränke und Speisen vor Ort in einem bukolischen Rahmen ab 12 Uhr, wenn gewünscht.

Professionelle Betreuung, Gruppe von maximal 15 Personen.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), an der Rezeption oder per Telefon.

Zahlung am Tag X vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides