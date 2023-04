Festival de Blues : Blues in Queyssac Bourg, 30 juin 2023, Queyssac.

Le Festival de Blues in Queyssac revient en 2023!

2 soirées animées dans le bourg. De belles surprises vous sont promises avec une programmation de qualité..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

Bourg

Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Blues in Queyssac Festival is back in 2023!

2 animated evenings in the village. Beautiful surprises are promised to you with a program of quality.

¡El Festival de Blues de Queyssac vuelve en 2023!

2 veladas animadas en el pueblo. Se prometen agradables sorpresas con un programa de calidad.

Das Festival de Blues in Queyssac findet 2023 wieder statt!

zwei Abende in der Stadt. Es erwarten Sie tolle Überraschungen und ein hochwertiges Programm.

Mise à jour le 2023-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides