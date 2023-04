Stage l’art et la vie 24 La Haute Ribeyrie, 14 mai 2023, Queyssac.

Envie de découvrir la richesse et la force expressive que propose le Life Art Process®?

C’est possible d’y gouter sur le prochain stage d’une journée qui aura lieu le dimanche 18 décembre à Queyssac.

Autour de la thématique de Yule, ce temps du retour de la lumière nous invitant à aller explorer en soi ce qui demande notre regard lumineux et bienveillant. Aucun besoin de « savoir » danser ou dessiner, simplement ressentir l’élan de mettre du mouvement dans son corps set dans sa vie.

SUR INSCRIPTION AU PREALABLE..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:30:00. EUR.

24 La Haute Ribeyrie Studio Association Ribambelle

Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Do you want to discover the richness and expressive power of Life Art Process®?

It is possible to taste it on the next one-day workshop which will take place on Sunday December 18th in Queyssac.

Around the theme of Yule, this time of the return of the light inviting us to explore in ourselves what requires our luminous and benevolent look. No need to « know » how to dance or draw, just feel the impulse to put movement in your body and in your life.

ON PRIOR REGISTRATION.

¿Le gustaría descubrir la riqueza y la fuerza expresiva del Life Art Process®?

Es posible probarlo en el próximo taller de una jornada que tendrá lugar el domingo 18 de diciembre en Queyssac.

En torno al tema de Yule, este tiempo del retorno de la luz que nos invita a explorar en nosotros mismos lo que requiere nuestra mirada luminosa y benévola. No es necesario « saber » bailar o dibujar, basta con sentir el impulso de poner movimiento en tu cuerpo y en tu vida.

PREVIA INSCRIPCIÓN.

Möchten Sie den Reichtum und die Ausdruckskraft des Life Art Process® entdecken?

Dann ist es möglich, dies im Rahmen des nächsten eintägigen Kurses am Sonntag, den 18. Dezember in Queyssac zu probieren.

Das Thema ist Yule, die Zeit der Rückkehr des Lichts, die uns dazu einlädt, in uns selbst zu erforschen, was unseren hellen und wohlwollenden Blick erfordert. Sie müssen nicht tanzen oder zeichnen « können », sondern einfach nur den Schwung spüren, Bewegung in Ihren Körper und Ihr Leben zu bringen.

NACH VORHERIGER ANMELDUNG.

