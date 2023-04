Dansons comme nous sommes 24 La Haute Ribeyrie, 6 mai 2023, Queyssac.

Inspiré de la danse des 5 Rythmes et du Life Art Process, je vous propose un voyage dansé unique de rencontre avec soi et avec l’autre au fil des différents rythmes de musique. Danser en étant ancré dans son corps, présent à ses sensations et émotions. Soutenu par l’énergie du groupe et par ma guidance, chacun vit sa propre expérience intérieure dans un espace de liberté. Cette pratique invite le corps à s’exprimer librement en sortant des jugements que l’on se porte parfois, à le libérer de ses tensions et à retrouver la fluidité.

Dans mes propositions, on explore en dansant sur différents rythmes de musique, porté par mes choix musicaux puissants. On s’offre un temps de pause pour soi d’abord, puis on peut s’ouvrir à la rencontre avec les autres.

On décharge et on se recharge !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 17:00:00. .

24 La Haute Ribeyrie Studio Association Ribambelle

Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Inspired by the 5 Rhythms dance and the Life Art Process, I propose a unique dance journey of encounter with oneself and with the other through the different rhythms of music. Dancing while being anchored in your body, present to your sensations and emotions. Supported by the energy of the group and by my guidance, each person lives his or her own inner experience in a space of freedom. This practice invites the body to express itself freely, freeing it from the judgments that we sometimes make of ourselves, freeing it from its tensions and finding fluidity.

In my proposals, we explore by dancing on different rhythms of music, carried by my powerful musical choices. We offer ourselves a time of pause for ourselves first, then we can open ourselves to the encounter with others.

We unload and recharge ourselves!

Inspirada en la danza de los 5 Ritmos y en el Life Art Process, propongo un viaje de danza único de encuentro con uno mismo y con el otro a través de los diferentes ritmos de la música. Bailar estando anclado en tu cuerpo, presente a tus sensaciones y emociones. Apoyado por la energía del grupo y por mi guía, cada uno vive su propia experiencia interior en un espacio de libertad. Esta práctica invita al cuerpo a expresarse libremente, liberándolo de los juicios que a veces hacemos de nosotros mismos, liberando sus tensiones y redescubriendo su fluidez.

En mis propuestas, exploramos bailando sobre diferentes ritmos de música, llevados por mis potentes elecciones musicales. Primero hacemos una pausa para nosotros mismos, después podemos abrirnos al encuentro con los demás.

¡Te descargas y te recargas!

Inspiriert vom Tanz der 5 Rhythmen und dem Life Art Process biete ich Ihnen eine einzigartige tänzerische Reise der Begegnung mit sich selbst und mit dem anderen im Verlauf der verschiedenen Musikrhythmen. Tanzen Sie, während Sie in Ihrem Körper verankert sind und Ihre Empfindungen und Emotionen wahrnehmen. Unterstützt durch die Energie der Gruppe und meine Führung erlebt jeder seine eigene innere Erfahrung in einem Raum der Freiheit. Diese Praxis lädt den Körper dazu ein, sich frei auszudrücken, indem man sich von den Bewertungen, die man sich manchmal selbst gibt, löst, ihn von seinen Spannungen befreit und den Fluss wiederfindet.

In meinen Vorschlägen erkundet man tanzend zu verschiedenen Musikrhythmen, getragen von meiner kraftvollen Musikauswahl. Man gönnt sich zunächst eine Pause für sich selbst und kann sich dann für die Begegnung mit den anderen öffnen.

Man entlädt sich und lädt sich auf!

Mise à jour le 2023-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides