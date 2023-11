Chicago Blues Festival M.Knox + Lady A + Dexter Allen LES ARCS, 22 novembre 2023, QUEVEN.

Chicago Blues Festival M.Knox + Lady A + Dexter Allen LES ARCS. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:30. Tarif : 27.0 euros.

Cela fait maintenant 53 ans que deux passionnés, Didier Tricard et dorénavant son fils Guillaume, proposent de promouvoir le fleuron du blues américain sous l’étendard de la tournée “Chicago Blues Festival”. Cette édition 2023 amènera sur les routes de France Marquise Knox, ses musiciens et ses deux invités. Chanteur, guitariste et harmoniciste de Saint-Louis, il fait partie des valeurs sûres du blues contemporain depuis une bonne douzaine d’années. Lady A, quant à elle, a débuté en reprenant des chansons du répertoire de la Motown. Sa grande force est d’être aussi à l’aise dans la soul, le gospel et le blues. Enfin, Dexter Allen, fut un musicien très précoce qui intégra le groupe de son père à douze ans avant de devenir plus tard le guitariste de Bobby Rush qu’il accompagnera sur disque et lors de tournées internationales, tout en menant sa propre carrière personnelle. Une affiche de haute volée pour une nouvelle soirée blues aux Arcs.

LES ARCS QUEVEN 9, rue de la gare Morbihan

