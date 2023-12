Détente en duo Quettreville-sur-Sienne, 6 mars 2024, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06 15:15:00

Laissez vous emporter par la détente et libérez vous des tensions en partageant ce moment unique de complicité avec votre enfant.

Des outils faciles à réutiliser dans votre quotidien tels que des massages et de la relaxation ludique vous seront proposés par Aimie Sophrologie et Emeline réflexologue..

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



