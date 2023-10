Atelier : Pause Parentale Quettreville-sur-Sienne, 3 janvier 2024, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne,Manche

Profitez du temps d’activité de vos enfants pour vous recentrer et évacuer vos tensions après les fêtes.

2 salles, 2 ambiances :

Partez à la découverte des techniques d’automassages avec Emeline, naturopathe -réflexologue pendant que vos enfants ressentent le calme en eux avec Aimie Sophrologie.

Nombre de places limitées, sur réservation

06.20.89.52.21 Emeline

07.80.00.75.45 Aimie.

2024-01-03 14:00:00 fin : 2024-01-03 14:45:00. .

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



Take advantage of your children?s activity time to refocus and release tension after the holidays.

2 rooms, 2 atmospheres:

Discover self-massage techniques with Emeline, naturopath – reflexologist, while your children feel the calm within them with Aimie Sophrologie.

Limited number of places, on reservation

06.20.89.52.21 Emeline

07.80.00.75.45 Aimie

Aproveche al máximo el tiempo de actividad de sus hijos para volver a concentrarse y aliviar tensiones tras las fiestas.

2 salas, 2 ambientes :

Descubra las técnicas de automasaje con Emeline, naturópata – reflexóloga, mientras sus hijos sienten la calma en su interior con Aimie Sophrologie.

Número limitado de plazas, con reserva

06.20.89.52.21 Emeline

07.80.00.75.45 Aimie

Nutzen Sie die Zeit, in der Ihre Kinder aktiv sind, um sich zu zentrieren und die Anspannung nach den Feiertagen abzubauen.

2 Räume, 2 Atmosphären:

Entdecken Sie die Techniken der Selbstmassage mit Emeline, Naturheilpraktikerin und Reflexologin, während Ihre Kinder bei Aimie Sophrologie die Ruhe in sich spüren können.

Begrenzte Anzahl von Plätzen, Reservierung erforderlich

06.20.89.52.21 Emeline

07.80.00.75.45 Aimie

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche