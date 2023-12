Détente en duo Quettreville-sur-Sienne, 3 janvier 2024, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 15:15:00

fin : 2024-01-03 16:00:00

Laissez vous emporter par la détente et libérez vous des tensions en partageant ce moment unique d’amour et de complicité.

Des outils faciles à réutiliser dans votre quotidien tels que des massages et de la relaxation ludique vous seront proposés.

Rendez vous à Quettreville sur Sienne pour 45 min de détente en duo (adulte/enfants)

Tarif : 10€/pers.

Les places sont limitées, pensez à réserver auprès d’ Emeline 06. 20. 89. 52. 21. ou d’Aimie au 07. 80. 00. 75. 45 .

Au plaisir de s’y rencontrer,

Aimie & Emeline.

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Coutances Tourisme