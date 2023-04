Salon de l’Artisanat et du Vendeur à Domicile Indépendant 30 Rue de la Roseraie, 24 juin 2023, Quettreville-sur-Sienne.

Salon de l’Artisanat et du Vendeur à Domicile Indépendant (VDI) organisé par « Les Emplettes Manchoises ».

Une vingtaine d’exposants avec des produits artisanaux et du VDI (bougies, bijoux, savon artisanal, article réalisés en résine).

Rendez-vous à la salle des fêtes de Quettreville-sur-Sienne..

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 19:00:00. .

30 Rue de la Roseraie

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



Fair of the Craft industry and the Independent Home Seller (VDI) organized by « Les Emplettes Manchoises ».

About twenty exhibitors with handicrafts and VDI products (candles, jewels, handmade soap, articles made of resin).

Rendez-vous at the village hall of Quettreville-sur-Sienne.

Exposición de artesanía y Vendedores a Domicilio Independientes (VDI) organizada por « Les Emplettes Manchoises ».

Una veintena de expositores con productos de artesanía y VDI (velas, bisutería, jabón artesanal, artículos de resina).

Cita en el ayuntamiento de Quettreville-sur-Sienne.

Messe für Kunsthandwerk und selbstständige Haustürverkäufer (VDI), organisiert von « Les Emplettes Manchoises ».

Rund 20 Aussteller mit handwerklichen und VDI-Produkten (Kerzen, Schmuck, handgefertigte Seife, Artikel aus Kunstharz).

Treffpunkt ist der Festsaal von Quettreville-sur-Sienne.

Mise à jour le 2023-04-21 par Coutances Tourisme