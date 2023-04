Marché d’artisans créateurs et de producteurs locaux 17 Rue du Mont Saint-Michel Quettreville-sur-Sienne Catégories d’Évènement: Manche

Marché d'artisans créateurs et de producteurs locaux devant la mairie de Quettreville-sur-Sienne.

2023-05-24 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-24 20:00:00.

17 Rue du Mont Saint-Michel
Quettreville-sur-Sienne 50660

2023-05-24 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-24 20:00:00. .

Market of creative craftsmen and local producers in front of the town hall of Quettreville-sur-Sienne. Mercado de artesanos creativos y productores locales frente al ayuntamiento de Quettreville-sur-Sienne. Markt mit Kunsthandwerkern, Kreativen und lokalen Produzenten vor dem Rathaus von Quettreville-sur-Sienne. Mise à jour le 2023-04-10 par Coutances Tourisme

