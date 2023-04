Fête de la Saint Gatien Hérenguerville Quettreville-sur-Sienne Catégories d’Évènement: Manche

Quettreville-sur-Sienne

Fête de la Saint Gatien Hérenguerville, 30 avril 2023, Quettreville-sur-Sienne. Fête de la Saint Gatien, repas champêtre, concert à l’église..

2023-04-30

Hérenguerville

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



Saint Gatien’s Day, country meal, concert at the church. Día de San Gatien, comida campestre, concierto en la iglesia. Fest des Heiligen Gatien, ländliches Essen, Konzert in der Kirche. Mise à jour le 2023-04-21 par Coutances Tourisme

