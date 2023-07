Vide-grenier Quettehou, 2 juillet 2023, Quettehou.

Quettehou,Manche

Vide grenier à Quettehou le dimanche 2 juillet

Place du Marché de 9h à 17h

Restauration sur place

Parkings à proximité.

2023-07-02 09:00:00 fin : 2023-07-02 17:00:00. .

Quettehou 50630 Manche Normandie



Flea market in Quettehou on Sunday July 2

Place du Marché from 9 am to 5 pm

Catering on site

Nearby parking lots

Rastro en Quettehou el domingo 2 de julio

Place du Marché de 9h a 17h

Restauración in situ

Aparcamientos cercanos

Flohmarkt in Quettehou am Sonntag, den 2. Juli

Place du Marché von 9 bis 17 Uhr

Verpflegung vor Ort

Parkplätze in der Nähe

