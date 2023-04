Les Puces de la Mer 70 Chasse du Bourg, 30 avril 2023, Quettehou.

Brocante de la Mer – uniquement pour particuliers disposant d’articles liés au monde maritime – emplacement pour vente de bateau + emplacement pour stand. Buvette & dégustation sur place ( prévoir les assiettes, couverts et verre ).

Moulin du Dick..

2023-04-30 à 07:30:00 ; fin : 2023-04-30 18:30:00. .

70 Chasse du Bourg

Quettehou 50630 Manche Normandie



Brocante de la Mer – only for private individuals with items related to the maritime world – space for boat sales + space for stand. Refreshments & tasting on the spot (bring your own plates, cutlery and glass).

Moulin du Dick.

Brocante de la Mer – sólo para particulares con artículos relacionados con el mundo marítimo – espacio para venta de embarcaciones + espacio para puesto. Refrescos y degustación in situ (traiga sus propios platos, cubiertos y vasos).

Moulin du Dick.

Brocante de la Mer (Flohmarkt des Meeres) – nur für Privatpersonen, die über Artikel aus der Welt der Seefahrt verfügen – Platz für den Verkauf von Booten + Platz für Stände. Getränke und Verkostungen vor Ort (Teller, Besteck und Glas mitbringen).

Moulin du Dick.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche