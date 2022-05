Quête Immersive “La fibule filante” Musée archéologique de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

En famille ou entre amis, aidez le musée à retrouver sa fibule volée ! Symbole du musée, la fibule a été volée dans des conditions pour le moins originales. La voleuse a laissé des indices. A vous de retrouver l’objet disparu… Maximum 6 personnes (8 si enfants).

10 euros par personne (5 si habitant de Civaux sur présentation d’un justificatif) – Gratuit pour les moins de 10 ans – sur réservation

En famille ou entre amis, aidez le musée à retrouver sa fibule volée ! Maximum 6 personnes (8 si enfants). Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux le Bourg Vienne

