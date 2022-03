QUÊTE AUX LAPINS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR 2 Pour fêter le printemps, à vous de trouver les lapins qui se sont cachés dans l’abbaye et repartez avec une surprise.

A partir de 7 ans.

Réservation obligatoire, nombre de places limité

02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr

