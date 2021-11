Montigny-le-Bretonneux Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Questions de société : conférence-débat “L’engagement citoyen” Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Conférence – débat —————— ### Jeudi 18 novembre 2021 à 19h à la Médiathèque du Canal S’investir dans une association de solidarité, s’impliquer pour défendre une cause, prendre position, militer, aider, accompagner… autant de postures individuelles qui attestent de volontés et de pratiques d’engagement. Comment se construisent-elles ? Quelles sont les conditions qui favorisent les engagements et au contraire quels en sont les freins ? Sandrine Nicourd —————- ### Sociologue, Professeure à l’Université de Reims, auteure de : « Pourquoi s’engager ? Bénévoles et militants dans les associations de solidarité », éd. Payot. Sandrine Nicourd éclairera le sujet par une perspective historique, puis présentera les contours des engagements actuels pour en comprendre les dynamiques. Le Guichet Unique de la Vie Associative de Saint-Quentin-en-Yvelines ——————————————————————– ### Service de la Communauté d’Agglomération de SQY Le GUVA présentera les éléments de la vie associative à Saint-Quentinen-Yvelines et sera accompagné d’un bénévole associatif pour témoigner de son expérience d’engagement.

Entrée libre, en respect des normes en vigueur

Jeudi 18 novembre à 19h à l'auditorium de la Médiathèque du Canal – MUMED – Avec Sandrine Nicourd, Sociologue, Professeure à l'Université de Reims le GUVA Guichet Unique de la Vie Associative de SQY

