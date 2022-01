Questions de parents Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le jeudi 10 mars à 09:00

Notre identité de parents est parfois si prenante que nous en oublions d’autres facettes de notre personnalité. Et si ces facettes enfouies donnait à notre rôle de parent une nouvelle coloration ? **Avec Mathilde Mulliez, coach en périnatalité et en parentalité, et Nawel ben Kraïem, chanteuse, poète et maman.** Une rencontre pour discuter et partager autour de la parentalité.

Gratuit, entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T11:00:00

