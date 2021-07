Questions de parents Médiathèque La Grand-Plage, 8 octobre 2021, Roubaix.

Questions de parents

Médiathèque La Grand-Plage, le vendredi 8 octobre à 09:00

Comment adapter les programmes à l’âge des enfants, prévenir les excès, l’hyperactivité ? Quels sont les effets des écrans sur le sommeil ? Comment réagir au quotidien lorsque notre enfant refuse d’éteindre la télé ? A l’occasion de cette rencontre, chacun pourra échanger sur des situations rencontrées et ainsi élaborer collectivement des solutions pour mieux gérer le rapport des enfants aux écrans. On regarde un “petit film et on en cause” avec Mathilde Mulliez, coach et formatrice, accompagnante en périnatalité et parentalité et les Films “Préparons Demain”.

Gratuit, Entrée libre

Les écrans et les enfants

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T11:00:00