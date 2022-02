Questions de confiance : rencontres sciences & société Quai des Savoirs, 29 mars 2022, Toulouse.

Questions de confiance : rencontres sciences & société

du mardi 29 mars au mardi 25 octobre à Quai des Savoirs

Questions de confiance : rencontres sciences & société —————————————————— Face aux grands défis de nos sociétés contemporaines, dans un monde en transition, les rencontres Questions de confiance sont des invitations au dialogue et à l’échange avec des scientifiques toulousains de diverses disciplines. **Ce cycle de rencontres** est proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l’exposition Esprit Critique, Détrompez-vous ! du Quai des Savoirs et des rencontres Exploreur de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. ### **Questions de confiance, ce sont des rendez-vous sciences & société pour interroger :** * Notre perception des discours politiques en temps de crise écologique * Notre rapport à la presse * Notre manière d’interpréter les données statistiques * Notre posture de consommateur vis-à-vis des marques * Notre rapport aux outils numériques * Nos craintes et nos espoirs vis-à-vis des biotechnologies * Et bien plus encore ! **Tous les derniers mardis du mois, du mardi 25 janvier au mardi 25 octobre (sauf juillet et août).** Rendez-vous au Quai des Savoirs dès 18h ou en ligne à 18h15, sur la chaîne YouTube de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Entrée libre et gratuite, réservation conseillée. Animateur : Olivier Voizeux **⇒ En replay sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs** — Les dates : ### **→ 25 janvier 18h** [Vers des lendemains qui chauffent ? La confiance politique en temps de crise écologique](https://www.youtube.com/watch?v=Pp83iZJaZf8&list=PLqgBqKvQ4s3nU0ijL1zfE8J6Zib5mUj0m&index=3) ### **→ 22 février 18h** [Les français se désintéressent-ils vraiment de l’actualité ? Comment les journalistes produisent-ils l’information ?](https://www.youtube.com/watch?time_continue=1116&v=nsFrqPF54o8&feature=emb_title) ### **→ 29 mars 18h** Comment mesurer la confiance ? ### **→ 26 avril 18h** Les cryptomonnaies sont-elles l’avenir ? ### **→ 31 mai 18h** Comment les marques entretiennent-elles la confiance des consommateurs ? ### **→ 28 juin 18h** Peut-on rester insouciant dans notre usage des outils numériques ? ### **→ 27 sept 18h** Biotechnologie entre espoir et craintes, quels choix pour nos sociétés ? ### **→ 25 oct 18h** Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai _Crédit photo : ©Emmanuel Grimault_

2022-03-29T18:00:00 2022-03-29T20:00:00;2022-04-26T18:00:00 2022-04-26T20:00:00;2022-05-31T18:00:00 2022-05-31T20:00:00;2022-06-28T18:00:00 2022-06-28T20:00:00;2022-09-27T18:00:00 2022-09-27T20:00:00;2022-10-25T18:00:00 2022-10-25T20:00:00