Questions de confiance : « Les Français et leurs médias : une relation passionnée »

Questions de confiance ———————- Face aux grands défis de nos sociétés contemporaines, dans un monde en transition, les rencontres Questions de confiance sont des invitations au dialogue et à l’échange avec des scientifiques toulousains de diverses disciplines. Un cycle de rencontres proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l’exposition _Esprit Critique Détrompez-vous_ du Quai des Savoirs et des rencontres Exploreur de l’Université de Toulouse. _PROGRAMME À SUIVRE TOUS LES DERNIERS MARDIS DU MOIS – DU MARDI 25 JANVIER AU MARDI 25 OCTOBRE_ — **Deuxième rendez-vous, mardi 22 février à 18 h 15 :** Les Français et leurs médias : une relation passionnée —————————————————— Depuis 1987 qu’on mesure leur confiance dans les médias, les Français sont d’une grande constance : ils se méfient. Ils pensent que l’information n’est ni fiable ni vérifiée. Qu’elle est sous influence des pouvoirs politiques et économiques. Que les sujets traités sont mal choisis. Pire, depuis quelques années, ils se détournent de l’actualité traitée par les médias historiques. En même temps, ils n’ont jamais été si nombreux à penser que le journalisme est vital pour la démocratie. Mais quel journalisme ? La concurrence des réseaux sociaux et la précarité généralisée du métier laissent-elles encore la place à une information de qualité ? **Avec,** **Jean-Marie CHARON**, ingénieur d’études membre honoraire du CNRS, chercheur associé au Centre d’étude des mouvements sociaux de l’EHESS. **Franck BOUSQUET,** professeur des universités en sciences de l’information et de la communication à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, membre du Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales – LERASS (UT3 Paul Sabatier). — **INFOS PRATIQUES** Entrée libre et gratuite – Nous vous accueillons au Quai des Savoirs dès 18h – Réservation des places via le Quai des Savoirs conseillée. OU En ligne à 18h15, sur la chaîne YouTube de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. ©iStock _Crédit photo : ©iStock_

Entrée libre

Un cycle de rencontres proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l’exposition Esprit Critique Détrompez-vous du Quai des Savoirs et des rencontres Exploreur de l’Université de Toulouse.

