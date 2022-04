Questions de confiance : « Écus, Euros, Bitcoin… Décryptons la monnaie » Quai des Savoirs, 26 avril 2022, Toulouse.

Questions de confiance : « Écus, Euros, Bitcoin… Décryptons la monnaie »

Quai des Savoirs, le mardi 26 avril à 18:00

Questions de confiance ———————- Face aux grands défis de nos sociétés contemporaines, dans un monde en transition, les rencontres Questions de confiance sont des invitations au dialogue et à l’échange avec des scientifiques toulousains de diverses disciplines. Un cycle de rencontres proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l’exposition _Esprit Critique Détrompez-vous_ du Quai des Savoirs et des rencontres Exploreur de l’Université de Toulouse. _PROGRAMME À SUIVRE TOUS LES DERNIERS MARDIS DU MOIS – DU MARDI 25 JANVIER AU MARDI 25 OCTOBRE_ — **Quatrième rendez-vous, mardi 26 avril à 18h00 :** Écus, Euros, Bitcoin… Décryptons la monnaie ——————————————— Elle est vieille comme le monde et, sans elle, les échanges seraient impossibles dans les sociétés complexes qui sont les nôtres. Avoir confiance dans sa monnaie, c’est avoir confiance dans le monde où elle circule, aujourd’hui comme demain. Un monde structuré par les banques centrales et l’ordre qu’elles établissent. Cet ordre n’a-t-il que des bons côtés ? Y aurait-il moins d’inégalités dans un monde sans monnaies ? L’émergence des cryptomonnaies annonce-t-elle une remise en cause profonde ou seulement une bulle spéculative aux effets ravageurs ? Pour avancer sur les réponses, nous emprunterons la voie de l’Histoire et des mathématiques. **Avec,** **Stefano UGOLINI**, enseignant-chercheur en sciences économiques et historien des instutions monétaires à Sciences Po Toulouse, membre du Laboratoire d’étude et de recherche sur l’économie, les politiques et les systèmes sociaux (LEREPS-ENSFEA/UT1 Capitole/UT2J/UT3 Paul Sabatier) **Ricardo PEREZ-MARCO**, directeur de recherche en mathématiques au CNRS, membre de l’Institut mathématique de Jussieu-Paris Rive Gauche (IMJ-PRG – Université Paris Cité/CNRS/Sorbonne Université). — En partenariat avec UFTMiP — **INFOS PRATIQUES** Entrée libre et gratuite – Nous vous accueillons au Quai des Savoirs dès 18h – Réservation des places via le Quai des Savoirs conseillée. OU En ligne à 18h15, sur la chaîne YouTube de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées [lien direct pour y accéder](https://www.youtube.com/watch?v=UcASKEKg9jU) _Crédit photo : ©iStock_

Entrée libre

Un cycle de rencontres proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l’exposition Esprit Critique Détrompez-vous du Quai des Savoirs et des rencontres Exploreur de l’Université de Toulouse.

