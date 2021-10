Paris Sénat Paris Questions d’actualités au Gouvernement Sénat Paris Catégorie d’évènement: Paris

Questions d’actualités au Gouvernement Sénat, 27 octobre 2021, Paris. Questions d’actualités au Gouvernement

Sénat, le mercredi 27 octobre à 15:00 Olivier Dussopt Sénat Sénat Paris Paris 6e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sénat Adresse Sénat Ville Paris lieuville Sénat Paris