Questions d'actualité

le vendredi 8 avril à 14:30

M. Xavier PASCO, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, interviendra sur la question de la militarisation de l’espace et enjeux liés au lancement du téléscope James Webb Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

2022-04-08T14:30:00 2022-04-08T15:30:00

