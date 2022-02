[QUESTION] Un futur toujours plus simplexe ? Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[QUESTION] Un futur toujours plus simplexe ? Maison des métallos, 15 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 15 février 2022

de 19h00 à 20h30

payant

Non, l’agnotologie n’est pas la science des agneaux mais la fabrique de l’ignorance de même que l’agonistique ne consiste ni à agonir ni même à agoniser mais à traiter démocratiquement ses ennemis en adversaires ! Lors de cette soirée Question, le philosophe Sébastien Claeys, auteur d’un dictionnaire jubilatoire ( ̀ : 40 – ́ , éditions Le Pommier, avril 2018) nous aidera à nous approprier les nouveaux mots du nouveau monde ! Et en débattre ensemble avec Frédéric Ferrer. Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Date complète :

2022-02-15T19:00:00+01:00_2022-02-15T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison des métallos Adresse 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Ville Paris lieuville Maison des métallos Paris Departement Paris

Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[QUESTION] Un futur toujours plus simplexe ? Maison des métallos 2022-02-15 was last modified: by [QUESTION] Un futur toujours plus simplexe ? Maison des métallos Maison des métallos 15 février 2022 Maison des Métallos Paris Paris

Paris Paris