Paris La Maison des métallos île de France, Paris [QUESTION] Midi-question #3 : L’écrit collectif La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[QUESTION] Midi-question #3 : L’écrit collectif La Maison des métallos, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 12h30 à 14h

gratuit

Les midis-questions : 3 pauses déjeuner pour allier nourritures du corps et de l’esprit en interrogeant les ressorts d’une démocratie réactivée. – # : ‘ ́ : ́ ? A vos stylos, citoyen.ne.s ! Le 25 octobre 2020, le peuple chilien s’engageait par référendum dans un processus inédit, l’élection de l’assemblée constituante composée de citoyen.nes pour rédiger une nouvelle constitution. Depuis près d’un an, 155 chilien·nes débattent et rédigent collectivement l’avenir de leur pays, un élan qui n’est pas sans rappeler la convention citoyenne pour le climat en France. Et si nous nous y essayions à la Maison des métallos à l’occasion de la CoOP de Gwenaël Morin ? 1h30 entre stylo et sandwich pour tenter d’aboutir à un petit texte partagé. Rassurez-vous, nous serons guidé·es ! A cette occasion, l’association Démocratie Ouverte et plus particulièrement Luc Badier, consultant en sociologie des organisations, vous propose un atelier d’écriture collective afin d’en aborder les tenants et aboutissants. – : 3 pauses déjeuner pour allier nourritures du corps et de l’esprit : > 14 octobre > 21 octobre > 28 octobre Ramenez de quoi grignoter ! Animations -> Conférence / Débat La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

2 : Couronnes (216m) 3 : Parmentier (312m) ligne 96

Contact :Maison des métallos 0147002520 info@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/fr https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://twitter.com/MaisonMetallos0147002520 reservation@maisondesmetallos.org Animations -> Conférence / Débat Étudiants

Date complète :

2021-10-21T12:30:00+02:00_2021-10-21T14:00:00+02:00

Maison des métallos

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville La Maison des métallos Paris