Les midis-questions : 3 pauses déjeuner pour allier nourritures du corps et de l’esprit en interrogeant les ressorts d’une démocratie réactivée. – # : ́ , ? Autrefois point névralgique de la cité, les agoras étaient des espaces d’échange non marchand et d’expression politique, mais surtout un lieu où la population s’arrêtait, discutait. Là où les métropoles modernes, villes du flux incessant, nous incitent à traverser l’espace public toujours plus vite, comment rendre de nouveau possible la pause, le rassemblement et retrouver ces agoras? Pour tenter de se réapproprier collectivement l’espace public et d’en faire un espace politique, Antoine Aubinais, directeur général de Bellastock, nous parlera d’expérimentations de chantiers partagés, de sensibilisation de la ville et d’inclusion des habitants dans la conception de leur territoire. – : 3 pauses déjeuner pour allier nourritures du corps et de l’esprit : > 14 octobre > 21 octobre > 28 octobre Ramenez de quoi grignoter ! Animations -> Conférence / Débat La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

