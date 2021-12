Paris Maison des métallos île de France, Paris [QUESTION] L’empathie pour une transformation des relations ? Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[QUESTION] L’empathie pour une transformation des relations ? Maison des métallos, 18 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 18 janvier 2022

de 19h00 à 20h30

payant

Une conversation à trois où se croisent les points de vue d’une chercheuse, d’un psychlogue et d’un artiste pour tenter de questionner la place de l’empathie au sein des relations. Avec Nathalie Delprat, Charles Tijus et Renaud Herbin Nathalie Delprat, chercheuse et artiste, parlera des liens entre virtualité, conscience corporelle et imaginaire à partir de l’idée de “rêverie augmentée” d’un corps qui se transformerait virtuellement en nuage ou en flamme… Le psychologue Charles Tijus a créé Empathic, outil de développement de l’empathie pour apprendre à changer de perspective en se mettant à la place d’autrui. Avec Renaud Herbin, marionnettiste, trois points de vue sur le point de vue (!) de l’autre, humain ou non. — Le mardi 18.01 à 19h Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Conférence

Date complète :

2022-01-18T19:00:00+01:00_2022-01-18T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison des métallos Adresse 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Ville Paris lieuville Maison des métallos Paris