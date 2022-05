[QUESTION] la différence, une force en puissance ? La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

[QUESTION] la différence, une force en puissance ? La Maison des métallos, 7 juin 2022, Paris. Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. payant tarif CoOP 3, 6 ou 9€ (c’est vous qui choisissez!)

Rencontre entre Madeleine Louarn et Arnaud Assoumani, ou l’art de faire voler en éclat les catégories ! L’une est metteuse en scène après avoir été éducatrice spécialisée, l’autre est champion paralympique de la longueur, beatboxer et fondateur de la plateforme Golden Arm Lab… Tous deux savent ce que sortir des sentiers battus veut dire et font la preuve que les différences sont des forces en puissance. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/les-coops-rubrique/on-seloigne-des-chemins-balises/2022_06_question 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=980&lng=1

