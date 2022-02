[QUESTION] Faire territoire ? avec Cyrille Hanappe et Judith Depaule La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[QUESTION] Faire territoire ? avec Cyrille Hanappe et Judith Depaule La Maison des métallos, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 19h00 à 20h30

payant

Judith Depaule et l’architecte Cyrille Hanappe ont en commun d’œuvrer à faire d’une terre d’exil un territoire hospitalier. L’architecte Cyrille Hanappe et la metteuse en scène Judith Depaule travaillent, habitent – et aiment – Belleville depuis longtemps. Il et elle ont aussi en commun de s’engager, chacun·e avec les outils de son art, pour faire une place à ceux qui arrivent : ils fabriquent les conditions de l’hospitalité, l’une via l’atelier des artistes en exil et l’autre en concevant des quartiers d’accueil en lieu et place des camps de réfugiés. Judith Depaule et Cyrille Hanappe, fondateur d’Actes et Cité, viendront réfléchir avec nous à la manière de “faire territoire” ensemble La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Conférence;Solidarité

Date complète :

2022-03-08T19:00:00+01:00_2022-03-08T20:30:00+01:00

