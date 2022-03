Question de parents / Rencontre Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Question de parents / Rencontre Médiathèque du Canal, 16 avril 2022, Montigny-le-Bretonneux. Question de parents / Rencontre

Médiathèque du Canal, le samedi 16 avril à 16:00

La notion de charge mentale est une réalité qui est vécue par beaucoup de parents. Charge mentale, une affaire de famille ? **Ludivine Gazeau** proposera des solutions concrètes et réalistes afin de réduire la charge mentale et retrouver l’équilibre au sein de la famille. Enfants bienvenus ! _Adulte_

Sur réservation

Avoir à penser, organiser, planifier, et faire ce qui rythme la vie quotidienne dans la famille peut être facteur de stress. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T17:30:00

