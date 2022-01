« Question de famille » – Court Métrage Brest, 2 février 2022, Brest.

Chaque court-métrage pose un regard singulier pour interroger notre rapport à la famille et questionne les liens tissés entre les diverses générations. Que l’on soit enfant, parent ou grand parent que signifie « faire famille » ? La séance sera suivie d’un temps convivial et d’échanges autour des films. Dans le cadre des semaines de la parentalité, un programme de courts métrages conçu par le REAPP et l’association Côte Ouest, avec le soutien de la CAF.

A partir de 10 ans.

