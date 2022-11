Sélections Kan ar Bobl Questembert salle asphodèle, 11 mars 2023 14:00, Questembert.

Samedi 11 mars 2023, 14h00 Sur place Inscription https://andon.bzh/kan-ar-bobl/

Concours de chants et musique de culture bretonne

Le Kan ar Bobl, chant du peuple est l’une des plus importantes manifestation de la culture bretonne. Organisé chaque année, il réunit sous forme de concours plusieurs centaines de musiciens et de chanteurs dans les sélections organisées dans toute la Bretagne et sa finale à Pontivy.

Plusieurs catégories sont proposées dans le cadre du concours.

Le concours de Questembert représente le terroir du Vannetais, Vannetais Gallo. En 2023 le concours aura lieu le samedi 11 mars à la salle Asphodèle de Questembert.

Le concours est ouvert à tous, amateur et professionnel, en individuel ou groupes, chant et musique. Il faut concourir dans l’un des répertoires des terroirs vannetais, Vannetais-Gallo et A-Bas. Chants en breton, gallo ou français. Fest-deiz scène ouverte aux concurrents

salle asphodèle 21, rue pont a ran 56230 Questembert Morbihan

samedi 11 mars 2023 – 14h00 à 19h00