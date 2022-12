Fest-deiz Kan ar Bobl salle asphodèle Questembert Catégories d’évènement: Morbihan

Questembert

Fest-deiz Kan ar Bobl salle asphodèle, 11 mars 2023 14:30, Questembert. Samedi 11 mars 2023, 14h30 Sur place 6€ https://andon.bzh/kan-ar-bobl

Fest-deiz Kan ar Bobl à Questembert le 11 mars 2023 en parallèle du concours Kan ar Bobl. Fest-deiz Kan ar Bobl à Questembert le 11 mars 2023 en parallèle du concours Kan ar Bobl, Nous aurons le plaisir d’écouter et de danser grâce à Hunegan, Er Lann Eur et Huchon/tiger salle asphodèle 21, rue pont a ran 56230 Questembert Morbihan samedi 11 mars 2023 – 14h30 à 19h00

Détails Heure : 14:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Questembert Autres Lieu salle asphodèle Adresse 21, rue pont a ran Ville Questembert lieuville salle asphodèle Questembert Departement Morbihan

salle asphodèle Questembert Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/questembert/

Fest-deiz Kan ar Bobl salle asphodèle 2023-03-11 was last modified: by Fest-deiz Kan ar Bobl salle asphodèle salle asphodèle 11 mars 2023 14:30 salle asphodèle Questembert

Questembert Morbihan