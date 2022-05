LA GALETTE DES REINES Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L’ASPHODELE Questembert Catégories d’évènement: Morbihan

Questembert

LA GALETTE DES REINES Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L’ASPHODELE, 4 février 2021 10:00, Questembert. Jeudi 4 février 2021, 10h00 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-4-fevrier-1611228080 Théâtre / Compagnie KF association / durée: 1h15 Viviane, Danièle, Juliette, Melissa, Soraya sont filles, femmes, mères, épouses, maîtresses, veuves. Déesses elles trônent ou trainent dans leur salon de thé, salle de bain, voiture, magasins, terrains vagues et récoltent comme elles le peuvent, telles des abeilles leur butin, le nec plus ultra de la fleur. Elles ne se refusent rien et c’est bien naturel et c’est ainsi.

La galette des reines nouveau projet artistique est inspiré du réel transmis par la voix de quatre femmes d’âges et de conditions sociales différents.

Des portraits au féminin féroces et assumés, qui questionnent notre morale, nos certitudes et nos choix. La parole de femmes dont le parcours de vie n’est pas le modèle attendu ne suivant pas toujours les codes du politiquement correct. Un témoignage rendant compte des petits et grands arrangements avec les moyens du bord pour répondre aux besoins et se satisfaire des plaisirs de la vie.

Co-producteurs : Le Service Culturel de l’Université de Rennes 2 (35), Le Centre Culturel Juliette Drouet – Théâtre Victor Hugo à Fougères (35), Le Service culturel de la ville de Laillé (35), La Grande Surface de Laval (53), Le centre culturel Jacques Duhamel – Ville de Vitré (35), Le Volume de Vern sur Seiche (35), la Scène Nationale de Saint Nazaire (44), Le Centre Culturel La Ville Robert (22), L’avant scène- Montfort sur Meu (35) / Médiathèque, Ville de Châteaubourg (35), Le Strapontin -Pont-Scorff (56), Le Petit écho de la mode – Châtelaudren (22) Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L’ASPHODELE 21 rue du pont à Tan Questembert 56230 Questembert Morbihan jeudi 4 février 2021 – 10h00 à 11h15

Détails Heure : 10:00 - 11:15 Catégories d’évènement: Morbihan, Questembert Autres Lieu Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L'ASPHODELE Adresse 21 rue du pont à Tan Questembert Ville Questembert Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L'ASPHODELE Questembert Departement Morbihan

Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L'ASPHODELE Questembert Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/questembert/

LA GALETTE DES REINES Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L’ASPHODELE 2021-02-04 was last modified: by LA GALETTE DES REINES Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L’ASPHODELE Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L'ASPHODELE 4 février 2021 10:00 Questembert Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / L'ASPHODELE Questembert

Questembert Morbihan