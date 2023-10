Création de vidéos « découvertes des métiers » Questembert communauté Questembert Catégories d’Évènement: Morbihan

Questembert Création de vidéos « découvertes des métiers » Questembert communauté Questembert, 23 octobre 2023, Questembert. Création de vidéos « découvertes des métiers » 23 – 28 octobre Questembert communauté gratuit sur inscription auprès de l’Accueil Jeunes Le SIJ en partenariat avec l’Accueil Jeunes 14-17 ans et plus se lancent dans la réalisation de vidéos interviaew découverte des métiers du spectacle, au programme interview de l’équipe du Centre Culturel l’Asphodèle à Questembert. Questembert communauté 56230 Questembert 56230 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T13:00:00+02:00 – 2023-10-23T18:30:00+02:00

2023-10-28T13:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:30:00+02:00

Questembert communauté
Adresse 56230
Ville Questembert
Departement Morbihan
Age min 14
Age max 20

