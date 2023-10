Parcours Bafa 2024 Questembert communauté Questembert, 16 octobre 2023, Questembert.

pour les habitants du territoire dossier de candidture disponible sur le site de Questembert Communauté du 16/10 au 20/11

Le dispositif « Parcours BAFA » permet d’accompagner les candidats (habitants du territoire de Questembert Communauté) au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) dans l’obtention de leur diplôme. Le BAFA permet d’encadrer des enfants et des adolescents, notamment dans les accueils de loisirs. Pour bénéficier de cet accompagnement, le dépôt des candidatures est possible jusqu’au 20 novembre 2023 auprès du Service Information Jeunesse du CIAS de Questembert Communauté.

Le Service Information Jeunesse propose le « Parcours BAFA », un accompagnement technique, pédagogique et financier dans l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Ce brevet, reconnu par l’État, permet de travailler dans des structures comme des accueils de loisirs auprès d’enfants et d’adolescents, principalement lors des vacances scolaires et les mercredis après-midi. Accessible dès 16 ans (sans limite d’âge), il peut s’agir d’une porte d’entrée vers la vie active ou encore une reconversion professionnelle.

Un accompagnement technique, pédagogique et financier pour les jeunes

et /ou les personnes en reconversion professionnelle

A travers ce dispositif, le Centre Intercommunal d’Action Sociale accorde une aide financière. Il prend ainsi en charge une partie des frais de formation à hauteur de 500€. Un véritable coup de pouce face au coût élevé du diplôme (un BAFA dans sa globalité revient à environ 1000€).

Le « Parcours BAFA » permet également d’effectuer le stage pratique obligatoire dans la formation, dans les accueils de loisirs des centres sociaux La Maison Pop’ ou d’Éveil.

Au-delà de l’aide financière, le Service Information Jeunesse accompagne les candidats intéressés dans les différentes étapes : le choix de l’organisme de formation, présentation des différentes aides financières, la construction du projet professionnel, etc.

Infos pratiques :

Retrait des dossiers et dépôt des candidatures : du 16 octobre au 20 novembre 2023

Retrait du dossier de candidature sur www.questembert-communaute.fr ou auprès du Service Information Jeunesse au 18 rue Jean Grimaud.

Dépôt du dossier de candidature sur rendez-vous uniquement auprès du SIJ

Contact – Service information jeunesse :

• Stéphane RATON : 07 78 41 27 96 | sij@qc.bzh

Questembert communauté 56230 Questembert 56230 Morbihan Bretagne

bafa accompagnement