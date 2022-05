QU’EST-IL ARRIVÉ À BETTE DAVIS ET JOAN CRAWFORD ? Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-en-Anjou 25 27 EUR Face à face des deux stars hollywoodiennes, Bette Davis et Joan Crawford, sous forme de correspondance fictive relatant anecdotes, faits réels et la guerre que se sont menée ces deux monstres sacrés sur le plateau de Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, réalisé par Robert Aldrich. billetterie@anjou-theatre.fr +33 2 41 88 14 14 http://www.festivaldanjou.com/ Face à face des deux stars hollywoodiennes, Bette Davis et Joan Crawford, sous forme de correspondance fictive relatant anecdotes, faits réels et la guerre que se sont menée ces deux monstres sacrés sur le plateau de Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, réalisé par Robert Aldrich. Rue des arènes Les arènes Doué-en-Anjou

