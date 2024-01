Qu’est-ce qu’une femme ? Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 11h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Conférence de Patricia Lemarchand et Priscille Touraille, en partenariat avec les Éditions Matériologiques

« Qu’est-ce qu’une femme ? ». Cette question, énoncée par Simone de

Beauvoir en 1949 dès l’ouverture du Deuxième Sexe, se pose de façon

aiguë près de soixante-quinze ans plus tard. Il s’agirait même d’un

sujet particulièrement clivant. Prenant à bras le corps cette question,

l’ouvrage propose un bilan des réponses contemporaines qui lui sont

apportées selon les disciplines de recherche (médecine, histoire,

philosophie, sociologie, droit, sciences de l’information et de la

communication, socio-anthropologie, génétique, linguistique). A partir

d’un état des lieux de la recherche sur les différences hommes-femmes en

santé, Patricia Lemarchand discutera les avancées et les limites des

approches utilisées pour établir ces recherches. Elle discutera les

remises en cause, et leur faible impact actuel, de la catégorie

homme/femme en biologie-santé. Pris Touraille, prenant à bras le corps

la question de la classification en sciences, interrogera ce qu’iel

appelle la « superfusion catégorielle homme/femme » comme dispositif de

langage s’apparentant à la novlangue orwellienne, et montrera que cette

catégorisation du sens commun est incompatible avec une pensée

scientifique qui se revendique telle. Iel présentera à cette occasion un

projet d’épicénisation du français, un français « hors-sexe » appelé à

devenir l’outil d’une véritable rupture épistémologique (au sens de

Bachelard) dans les sciences sociales.

Priscille Touraille

Priscille (Pris) Touraille, socio-anthropologue au CNRS

(Laboratoire Éco-Anthropologie, Muséum national d’Histoire naturelle,

Paris) travaille depuis plus de vingt ans sur les enjeux des définitions

contemporaines du sexe et du genre dans le cadre d’une épistémologie

interdisciplinaire sciences de la vie/sciences sociales.

Patricia Lemarchand

Patricia Lemarchand est pneumologue et professeure à Nantes Université. Ses recherches portent sur les cellules souches et leurs applications médicales. Elle enseigne aux étudiant·es en médecine la biologie cellulaire, ainsi que les différences hommes/femmes en médecine en lien avec le sexe et le genre.

Les éditions Matériologiques

Les Éditions Matériologiques (Publications en sciences, histoire et philosophie des sciences) ont vu le jour en 2010 et depuis, plus de 100 livres et plus de 600 auteurs ont été publiés. Rien ne les définit mieux que leur slogan : « L’éditeur au service de la connaissance. »

Forts de liens tissés de longue date avec de nombreux milieux savants (philosophie, sciences de la nature, médecine, sciences humaines et sociales), notre maison d’édition se consacre principalement à des ouvrages traitant de sciences et d’épistémologie. Les EM publient des œuvres scientifiques et philosophiques inscrites dans un vaste ensemble de domaines, de l’histoire des sciences et des techniques au savoir le plus contemporain, de l’épistémologie générale à l’analyse de travaux scientifiques de pointe, de la philosophie de la connaissance à l’histoire des pratiques. Sans exclure d’autres sensibilités, les EM privilégient des approches que l’on peut qualifier de naturaliste et de matérialiste – en prenant ces termes dans leurs acceptions contemporaines, par exemple chez Mario Bunge ou chez nombre de philosophes analytiques. Elles revendiquent une filiation avec les Lumières françaises, tant sur le plan des valeurs que des buts et des moyens du savoir. C’est dans le creuset de l’encyclopédisme de Diderot et d’Alembert que leur nom a été forgé (« logiques du matérialisme », condensé en « matériologiques »).

Les livres que nous publions s’interrogent sur la richesse de la science, en associant un intérêt pour ses pratiques et ses théories à une réflexion historique et/ou conceptuelle qui permet d’éviter les discours simplistes, les propos purement idéologiques et les « grands récits » téléologiques. Fuir les fresques grandioses d’une science triomphale et idéalisée ou, à l’inverse, les récits d’une anti-science toujours vigoureuse, défendre une science qui pense et fait penser, telles sont les ambitions des Éditions Matériologiques.

Mais cet accent n’exclut pas d’autres centres d’intérêt. Les EM peuvent ainsi publier des ouvrages relevant du genre de l’essai et, à l’occasion, de la littérature.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

