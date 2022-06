Qu’est-ce qu’on se mare !

2022-07-08 14:00:00 – 2022-07-08 16:00:00 Mais qui se cache dans la mare au milieu du parc ? Muni de palmes, de rames, d’un scaphandre ou d’un surprenant système de propulsion, les créatures qui y ont élu domicile auront de quoi vous surprendre et vous amuser. Partons à leur rencontre, lors d’une après-midi au bord de l’eau. Qui sais vous trouverez peut-être votre nouvel animal préféré ? Prévoir des bottes et des vêtements de rechanges en cas de glissade inopinée. Mais qui se cache dans la mare au milieu du parc ? Muni de palmes, de rames, d’un scaphandre ou d’un surprenant système de propulsion, les créatures qui y ont élu domicile auront de quoi vous surprendre et vous amuser. Partons à leur rencontre, lors d’une après-midi au bord de l’eau. Qui sais vous trouverez peut-être votre nouvel animal préféré ? Prévoir des bottes et des vêtements de rechanges en cas de glissade inopinée. dernière mise à jour : 2022-04-05 par

