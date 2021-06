Qu’est-ce qu’on mange ? Nourrir la ville Archives municipales de Saint-Étienne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Étienne.

Qu’est-ce qu’on mange ? Nourrir la ville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales de Saint-Étienne

Visite guidée de la nouvelle exposition des archives —————————————————- ### A la découverte des documents qui racontent une histoire de l’alimentation et de l’approvisionnement à Saint-Etienne. Comment nourrir les Stéphanois ? Produire, transformer, distribuer, pour permettre à chacun de s’approvisionner… L’exposition interroge le sujet de l’alimentation en racontant l’histoire des lieux les plus représentatifs dans la ville et sur le territoire proche. Elle évoque ensuite les choix politiques garants d’un accès sécurisé et équitable à la nourriture, avant de dresser un portrait de l’engageement associatif et citoyen face à l’urgence alimentaire, mais aussi dans le soutien aux producteurs locaux. Autant d’initiatives qui facilitent l’émergence d’une gouvernance alimentaire sur le territoire et rendent cette question plus que jamais d’actualité.

Nombre de places limité selon les normes sanitaires en vigueur, inscription obligatoire

Au cœur des enjeux de l’alimentation pour tous, l’exposition parcourt une histoire des lieux, des productions agricoles et des actions les plus représentatives dans la ville pour nourrir sa population

Archives municipales de Saint-Étienne 164, cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire



