Qu’est-ce qu’on mange ? Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, samedi 24 février 2024.

Qu’est-ce qu’on mange ? Venez assister à un spectacle qui sans aucun doute vous mettra en appétit ! Samedi 24 février, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription

Et si la soupe nous jouait des tours ? Et si les légumes restent dans l’assiette, ça fait quoi ? Et la saucisse ? C’est bon la saucisse ! Et le bonbon, c’est à quel moment du repas qu’on peut le manger ? Et si on avait le droit de jouer avec la nourriture, pour une fois ?

Le temps d’un repas, Lucie Glinel nous fait goûter ses histoires, ses chansonnettes et ses pitreries.

Mois des Petits