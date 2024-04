QU’EST-CE QU’ON FAIT DIMANCHE ? Cordemais, dimanche 14 avril 2024.

QU’EST-CE QU’ON FAIT DIMANCHE ? Cordemais Loire-Atlantique

La question que tous les enfants posent à leurs parents a trouvé sa réponse le dimanche 14 avril 2024 !

RDV sur le Port de Cordemais pour une journée riche en animations

Balade découverte, déambulation de pirates, sonothérapie et yoga, spectacle d’impro, jeu de piste, jeux géants et jeux en bois, visite du centre de découverte Terre d’Estuaire à prix préférentiel.

Restauration sur place

Evènement gratuit organisé par l’Office de tourisme Estuaire et Sillon Communauté de communes Estuaire et Sillon et Terre d’Estuaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Le Port

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@estuairesillontourisme.fr

L’événement QU’EST-CE QU’ON FAIT DIMANCHE ? Cordemais a été mis à jour le 2024-03-30 par eSPRIT Pays de la Loire