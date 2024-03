QU’EST CE QU’ON BOUFFE – QU EST CE QU ON BOUFFE COMEDIE DE RENNES Rennes, vendredi 24 mai 2024.

Elle est végane, il est carnivore ! Elle est très active, il est plutôt fainéant.Ils vivent en colocation et sont inséparables ! Sont-ils amoureux ? Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Fleur. Kevin a invité des amis à dîner (chez eux) pour fêter ça.Arriveront-ils à organiser ce repas sachant que leurs invités mangent halal, sont allergiques aux poissons, intolérants au gluten ? Une comédie hilarante et moderne à consommer au plus vite !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 21:00

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35