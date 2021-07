Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Qu’est ce qu’on attend pour être heureux – Paule Romas Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Qu’est ce qu’on attend pour être heureux – Paule Romas Aix-en-Provence, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Aix-en-Provence. Qu’est ce qu’on attend pour être heureux – Paule Romas 2021-07-06 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-26 19:00:00 19:00:00 La Cave aux huiles 34 place des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Paule Romas présente ses peintures au couteau. Exposition “Qu’est ce qu’on attend pour être heureux » à La Cave aux huiles paule-romas@orange.fr Paule Romas présente ses peintures au couteau. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse La Cave aux huiles 34 place des Martyrs de la Résistance Ville Aix-en-Provence lieuville 43.53194#5.44742